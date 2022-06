Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alle tre personer, der natten til torsdag blev stukket med kniv i Aalborg-bydelen Vejgaard, er uden for livsfare.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efter knivstikkeriet, der blev anmeldt klokken 02.56, var to af de involverede i kritisk tilstand.

Der har siden været afspærringer, men de er nu ophævet.

»Vi har ophævet afspærringerne på stedet, så trafikken og andre igen kan passere uhindret,« siger Niels Kronborg, der er leder af efterforskningen og vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

Selvom afspærringerne er ophævet, kommer efterforskningen til at fortsætte af, hvad politiet betragter som et opgør i et kriminelt miljø.

»Det er en sag, som vi ser med stor alvor på, og derfor skal vi nu i gang med et langstrakt forløb, hvor vi via en lang række efterforskningsskridt skal have skabt klarhed over forløbet før, under og efter knivstikkeriet,« siger Niels Kronborg.

Han ønsker ikke at uddybe, hvad der kan være baggrunden for opgøret.

»Vi kommer ikke til at gå ind i motivet til knivstikkeriet. Det er noget, som vores efterforskning skal kaste lys på,« siger Niels Kronborg.

Der er i øjeblikket fire sigtede i sagen, hvoraf tre af dem er de sårede. Sigtelserne lyder på forsøg på manddrab.

Nordjyllands Politi iværksætter fredag en tryghedsskabende indsats i området på Hadsundvej, hvor personer, der har brug for at tale med politiet, er velkomne.

Politiet vil desuden gerne høre fra vidner til knivstikkeriet.

»Vi hører også gerne fortsat fra vidner – og hvis man bor i området og har videoovervågning, så må man gerne gemme det og kontakte politiet,« siger Niels Kronborg.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.