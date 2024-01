En 34-årig mand blev alvorlig såret efter at have været udsat for knivstik søndag aften i Aalborg.

I den forbindelse efterlyser Nordjyllands Politi nu vidner.

I en pressemeddelelse siger Kenneth Rodam, der er kriminalkommissær og leder af efterforskningen i sagen:

»Vidner har set tre personer i mørkt tøj løbe fra stedet. Disse har muligvis været maskerede, med hætter eller huer. Signalementet er sparsomt, men en af personerne beskrives som mørk i huden.«

»Hvis man har observeret mistænkelig færden i Suensonsgade i tiden umiddelbart før og efter knivstikkeriet, så opfordrer vi kraftigt til at ringe 114 og fortælle politiet om det. Alle henvendelser er velkomne; intet er for stort eller småt og vi skal nok sortere i hvilke informationer, der er relevante for sagen.«

Knivstikket er foregået i en lejlighed på Suensonsgade i Aalborg Vestby.

Politiet har en teori om, at det drejer sig om et internt opgør.

»Vi efterforsker sagen som et opgør i det kriminelle miljø og har en formodning om, at offeret og gerningspersonerne har en forudgående uoverensstemmelse; det er dog kun foreløbige antagelser og den kommende tids efterforskning skal være med til at klarlægge motivet og finde ud af præcist hvad der er gået forud for knivstikkeriet. Det har desværre endnu ikke været muligt for politiet, at tale med den 34-årige.«

Den 34-årige mands tilstand er alvorlig, men stabil.