Knivstikket på Psykiatrisk Center Glostrup tidligere fredag har kostet en person livet.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en ansat på Psykiatrisk Center Glostrup.

Alt i alt blev tre personer kørt til hospitalet fredag eftermiddag med knivlæsioner.

Alle tre var ansatte på stedet, og to af dem havde alvorlige skader, mens den sidste slap med overfladiske skader.

De pårørende til den ansatte, som er afgået ved døden, er underettet. Den anden ansatte, som har fået alvorlige skader, er stadig under behandling fredag aften, mens sidstnævnte er udskrevet.

»Vi står med en meget alvorlig forbrydelse, som vi indtil videre efterforsker som drab,« siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby, Københavns Vestegns Politi.

Vicepolitiinspektøren tilføjer, at det er for tidligt at udtale sig om motiver, årsager med videre – det skal efterforskningen afdække.

En 41-årig mand er anholdt og ventes fremstillet i grundlovsforhør lørdag ved Retten i Glostrup. Han blev anholdt et stykke fra Psykiatrisk Center Glostrup, efter han var flygtet.

Billeder fra stedet har vist, hvordan kriminalteknikere har arbejdet både ude og inde.

