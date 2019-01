Drabet på en 19-årig mand nytårsnat i Borgergade i det centrale København er fortsat uopklaret.

Klokken var omkring 4.08 natten til den 1. januar, da manden døde som følge af de knivstik, han pådrag sig under et slagsmål, hvor også tre 20-årige blev såret af knivstik.

Politiet har tidligere sagt, at der kan være tale om flere gerningsmænd, men man er fortsat ikke nået til en opklaring af sagen.

Det får nu Københavns Politi til at melde ud, at man fortsat søger vidner, der kan bidrage til opklaringen.

Særligt vidner, der har set eller har kendskab til en sort Audi stationcar hører politiet meget gerne fra.

Samtidig offentliggør politiet et nyt billede fra et overvågningskamera, der viser bilen, som har et registreringsnummer, der formentlig begynder med BD.

»Vi vil gerne tale med dem, der er i bilen, da de kan have set noget, som kan bidrage til sagens opklaring,« siger efterforskningsleder Brian Belling, Københavns Politi.

Bilen kørte kl. ca. 4.15 - altså blot få minutter efter drabet - ad Gothersgade i retning mod Kongens Have.

Københavns Politi har fundet frem til de fleste af de personer, der ses på overvågningsbilleder fra området.

Men der mangler altså stadig det afgørende gennembrud.

»Vi har et billede af hvor mange mennesker, der var dernede - der var mange, og de var fulde. Det har gjort det svært at få nøjagtige vidneafhøringer. Men når nogen forklarer noget ens, passer det nok nogenlunde, og der er det jo vores opgave at stykke sammen hvad der er sket,« siger Brian Belling.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.