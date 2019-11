Britta Nielsen kan tidligst forvente at få sin dom den 18. februar, oplyser retsformand ved Københavns Byret.

På grund af det enorme tidsskred i sagen mod Britta Nielsen er næste retsmøde først den 10. februar.

Det oplyser retsformand Vivi Sønderskov Møller som det sidste i retsmødet fredag.

Oprindelig skulle dommen være faldet i november, men flere aflyste retsmøder på grund af Britta Nielsens sygdom samt langtrukne juridiske diskussioner betyder, at planen er skredet fuldstændig.

Retten ville derfor gerne, at parterne fandt tid til et nyt retsmøde i december, men især forsvarsadvokat Nima Nabipour har haft svært ved at finde et hul i kalenderen på denne side af nytår.

Dommen ventes 18. februar.

På sagens første retsdag fik Britta Nielsen et ildebefindende efter frokostpausen og blev hentet med en ambulance. Dagen efter fortsatte sagen, dog uden Britta Nielsen der var sygemeldt.

Det er uvist, hvad Britta Nielsen fejler, men Nima Nabipour har forklaret, at hans klient har været indlagt med hjerteproblemer, mens hun har siddet varetægtsfængslet.

Foruden sygemeldingerne er der også gået megen tid med at diskutere noget, der hedder paragraf 88.

Paragraffen siger, at strafferammen i grove sager kan øges med 50 procent. Det betyder i denne sag, at strafferammen vil vokse fra 8 til 12 år.

Det underliggende spørgsmål er, hvorvidt Nima Nabipour kunne have forhindret det, hvis der var blevet indgået en formel udleveringsaftale - og ikke den frivillige udleveringsaftale, som blev indgået, mens Britta Nielsen stadig var i Sydafrika.

Spørgsmålet om paragraf 88 tages først op ved proceduren til februar.

Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet for cirka 117 millioner kroner fra de offentlige kasser, mens hun arbejdede i Socialstyrelsen.

Hun har erkendt, at hun overførte pengene til sig selv. Men hun husker ikke de præcise beløb eller de forskellige datoer for overførslerne, og derfor er der kun tale om en delvis erkendelse.

/ritzau/