Efter en intensiv efterforskning har Københavns Politi anholdt en ung mand, som mistænkes for at stå bag en eksplosion i Dragør natten til mandag.

Den 23-årige mistænkes for at have anbragt og detoneret cirka fem kilo sprængstof ved bagsiden af en butik på Magleby Torv.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Eksplosionen førte til, at butikkens bagside blev kraftigt beskadiget ved eksplosionen.

Københavns Politi rykkede natten til mandag ud til en voldsom eksplosion ved en butik i Dragør. Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Københavns Politi rykkede natten til mandag ud til en voldsom eksplosion ved en butik i Dragør. Foto: Steven Knap/Byrd

»Manden blev anholdt i går eftermiddag i København, og Københavns Politi kan ikke udelukke, at der vil ske flere anholdelser som led i den fortsatte efterforskning,« lyder det i pressemeddelelsen.

Den anholdte mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere fredag.

»Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre. Københavns Politi har derfor ikke yderligere kommentarer,« oplyser politikredsen.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med eksplosionen.

Både Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste EOD og politiets teknikere rykkede ud til stedet natten til mandag.

Der er indtil videre ikke meldt noget ud om et muligt motiv bag sprængningen.