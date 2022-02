En 49-årig mand fra Holland er netop blevet idømt udvisning og fængsel efter indsmugling af hash ved den dansk-tyske grænse tilbage i november.

Det blev besluttet fredag ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg til trods for, at manden, der havde hollandsk statsborgerskab, nægtede sig skyldig.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Indsmuglingen bestod af 4,98 kilo hash, som blev forsøgt smuglet ind i landet ved den dansk-tyske grænseovergang i Sæd den 12. november 2021 kort efter midnat.

Her kom den 49-årige mand kørende i en tysk udlejningsbil, der blev taget ud til en regelmæssig kontrol i forbindelse med indrejse.

Under kontrollen viste det sig dog, at en narkohund fra politiet havde en stor interesse for bilen, og den blev derfor kørt til Toldstyrelsens undersøgelseshal i Padborg, hvor de 4,98 kilo hash blev fundet gemt.

Den 49-årige mand har under sagen nægtet sig skyldig, men har alligevel modtaget en dom, der lyder på seks måneders fængsel samt en udvisning med et indrejseforbud på seks år.

Kontrollen ved grænseovergangen blev foretaget af den særlige Politi- og Toldenhed, der er et samarbejde mellem Toldstyrelsen og Udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi.