Torsdag eftermiddag er der fundet endnu et lig i den villa på Dystrupvej på Djurs, der onsdag var i brand. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dermed er den kvindelige beboer nu også fundet, efter politiet onsdag fandt den første indebrændte person, der var en mand. Politiet oplyser, at kvinden blev fundet i husets stueetage - præcis ligesom manden, hvis lig blev fundet onsdag.

Det formodes at være et ægtepar på 90 og 92 år, der er omkommet i branden.

Politi og brandvæsen modtog anmeldelsen om branden i villaen lidt efter klokken 6 onsdag morgen. Da de kom frem, var huset allerede omspændt af flammer.

Slukningsarbejdet stod på hele formiddagen, og branden har været så voldsom, at huset er styrtet sammen.

Der er endnu ikke været muligt at finde brandårsagen, men Østjyllands Politi oplyser, at de fredag vil fortsætte de tekniske undersøgelser for at få styr på, hvad der er sket i villaen.

