Ukendte gerningsmænd smadrede natten til lørdag en rude på caféen The Barn, der indtil for nylig havde politikeren Anahita Malakian som bestyrer.

Og det har nu fået politiet til at øge tilstedeværelsen i området ved caféen, der ligger på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter.

Til B.T. oplyser Københavns Politi, at man efterforsker sagen som en hærværksag, men at der endnu ikke er anholdt nogen.

»Men umiddelbart efter anmeldelsen har vi etableret et tilsyn,« lyder det fra Københavns Politi, der tilføjer, at et tilsyn er øget tilstedeværelse.

Ifølge Anahita Malakian, der er kandidat for Nye Borgerlige, har der utvivlsomt været tale om politisk hærværk, fordi caféen i dagene op til blev lagt for had i venstreekstreme miljøer på grund af hendes tilknytning til stedet.

Sagen rullede, da det venstreorienterede medie Konfront publicerede en artikel med overskriften 'Naziburger: Højreekstremist åbner burgerbar i Nordvest'.

Samme dag gik den venstreekstreme gruppe Antifascistisk Aktion (Antifa) ud på de sociale medier og opfordrede til at give restauranten dårlige anmeldelser på Facebook, og det affødte en lang række dårlige anmeldelser fra folk, der aldrig havde besøgt stedet.

Sådan så det ud, da Anahita Malakians tændte lyset i restauranten.

Hos Københavns Politi kan man imidlertid ikke sige noget om, hvorvidt der skulle være tale om politisk hærværk.

»Det er endnu for tidligt at sige noget om motivet,« lyder det.

Shitstormen og hærværket har nu fået Anahita Malakian til at sige op som bestyrer på caféen. Søndag morgen meddelte hun på Twitter, at hun af hensyn til ejerne og dem, der arbejder på stedet, havde valgt at sige op.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Konfront og Antifascistisk Aktion, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.