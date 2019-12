I løbet af juleferien har politiet rundtom i landet fået flere anmeldelser om vildfaren fyrværkeri.

Efter at en brandmand søndag morgen blev ramt i ansigtet af fyrværkeri, tager politiet på den københavnske Vestegn nu konsekvensen.

- I det omfang vi har mulighed for det, kører vi med, når brandvæsenet rykker ud. Det gør vi for at sikre, de kan arbejde og hjælpe andre i ro og fred, siger politidirektør Kim Christiansen fra Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Gennem de seneste dage har politikredse rundtom i landet kæmpet med, at ballademagere har skudt med fyrværkeri mod forbipasserende på gaden.

Værst er det gået ud over beboerne på Nørrebro i København, men også i Dragør, Valby og i Aarhus har politiet fået anmeldelser om lignende problemer.

Det var ved slukningen af en ildebrand i Brøndby Strand, at en brandmand søndag morgen blev beskudt med fyrværkeri.

- Han blev ramt lige under øjet af fyrværkeri eller fragmenter fra fyrværkeri. Han har været til behandling på sygehuset, men er ikke kommet til skade, fortalte vagtchef Lars Jørgensen tidligere søndag.

