Tyvekosterne er blevet fundet. Nu mangler bare et gerningssted.

Sådan lyder det fra Fyns Politi, efter at man tidligt lørdag morgen stoppede en bil, hvor bagagerummet var fyldt med afklippede kabler og LED-lysbånd. Og en masse gipsstøv.

Og selv om det er noget mere end et døgn siden, at en patrulje faldt over den ældre, grå VW Passat, har man endnu ikke fundet ud af, hvor hele molevitten stammer fra.

»Vi er ikke kommet det nærmere,« oplyser vagtchef Peter Vestergaard til B.T. søndag eftermiddag.

Sådan ser politiets billede fra bagagerummet ud. Foto: Fyns Politi

Bilen blev stoppet i det østlige Odense.

Den har polske nummerplader.

Og en snak med de to personer, der befandt sig i bilen har altså heller ikke opklaret, hvor de mange ledninger hører til.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på tlf. 1-1-4.