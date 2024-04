Der er fare for, at stilladset ved Børsen i København kan vælte på grund af en stormskade, oplyser Københavns Politi søndag aften.

Endnu har der ingen personskader været i forbindelse med det svajende stillads, som stiladsfirmaet er blevet kaldt ud til, forsikrer Michael Andersen, vagtchef ved politikredsen, til B.T.

»Vi satser på, at der kommer stivere ind, så der ikke er nogen, der kommer til skade. Vinden har fået fat i stilladset, men der er ikke sket noget endnu,« forklarer vagtchefen.

Derfor blev Børsgaden spærret ved Nationalbanken, således at Knippelbro var spærret i begge retninger.

Tirsdag sidste uge brændte den historiske handelsbygning Børsen ved Christiansborg i det indre København.

Det ikoniske dragespir, foruden ydermurerne og det omkringliggende stillads endte med at kollapse af flammerne, der opstod under et renoveringsarbejde.

Siden har oprydningsarbejdet ved det halvt nedbrændte Børsen stået på.

Søndag aften frygter man så, at stilladset vil blæse omkuld i det stormende vejr, hvorfor politiet havde afspærret omkring området.

Opdatering: Søndag aften efter kl. 22 er afspærringen ophævet ved Knippelsbro, efter stilladsfirmaet har påbegyndt sikringen af det vildfarende stillads, skriver Københavns Politi på X.