Siden 2020 har han været tiltalt for rufferi i forbindelse med adskillige sexorgier, men selvom sagen har været planlagt flere gange, så er den gang på gang blevet udskudt.

Første gang var det grundet sygdom hos den tiltalte, anden gang var årsagen 'forsvarers forhold'. Men nu skulle det være ganske vist, at sagen skal for Retten i Aalborg.

»Det er bestemt min forventning, at vi kommer i gang på mandag,« siger anklager ved Nordjyllands Politi, Kim Kristiansen.

Sagen drejer sig om en tidligere kommunalpolitiker, der er tiltalt for at have tilbageholdt penge i forbindelse med afviklingen af sexorgier eller 'gangbangs', som de bliver omtalt i anklageskriftet.

Heraf fremgår det, at manden i 2019 har afholdt seks sexorgier på forskellige adresser i Nordjylland, hvor der har været prostituerede, der mod betaling eller lovning på betaling har deltaget på forskellige adresser.

Orgierne har haft en omsætning på mellem 7.500 og 18.000 kroner pr. gang.

Her har den tiltalte ekspolitiker selv beholdt 20 procent og gennem de seks orgier svarer det til 18.320 kroner, lyder tiltalen.

Den tiltalte nægter sig skyldig, oplyser hans advokat Henrik Garlik til B.T.

Han er dog tidligere dømt for lignende forhold.

I 2019 modtog han en dom på seks måneders betinget fængsel for 73 sexorgier i løbet af 2016 og 2017.

Første retsdag i den nye sag er 13. juni og der er afsat i alt tre dage ved Retten i Aalborg.