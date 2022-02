Flere nordsjællandske kvinder er hoppet direkte i de udspekulerede svindleres fælde.

Og politiet mistænker, at det kan være de samme, der står bag netop de sager, der har fyldt så meget i døgnrapporten de seneste dage.

Sager, hvor ældre kvinder er blevet ringet op af svindlere, der har udgivet sig for at arbejde for banken.

I tirsdags var det en 81-årig kvinde fra Allerød, der blev snydt. Og torsdag var det så tre kvinder fra Charlottenlund, det gik ud over. En af kvinderne lugtede dog lunten, inden det var for sent. Så heldige var de andre ikke.

De andre blev alle af en påstået »bankansat« ringet op og fortalt, at der uberettiget var blevet hævet penge fra deres konti. Derefter blev de snydt til at udlevere deres kortoplysninger telefonisk.

Og så bankede på døren.

Her stod et bud klar til at hente kvindernes kreditkort for at imødekomme det påståede misbrug. Men de eneste, der reelt har forsøgt at misbruge kvindernes kort, har været dem, der påstod at ville hjælpe.

For det var selvsagt ikke deres banker, der havde kontaktet dem.

Det ville de aldrig gøre på den måde, understreger politikommissær ved Nordsjællands Politis afdeling for økonomisk kriminalitet Mads Jensen.

»Vi råder til, at man aldrig skal udlevere sine bank- eller nemid-oplysninger over telefonen. Heller ikke, selvom man bliver kontaktet af nogen, der siger, de er fra banken, kommunen, politiet eller skat.«

Det er nemlig noget, svindlere længe har gjort. Og desværre har de også flere gange haft held med at narre borgere.

Mads Jensen kan for nuværende ikke udtale sig om de konkrete sager, hvor der har været både en påstået bankansat og et bud involveret.

»Men når modus ligner hinanden så meget, ser vi selvfølgelig på, om det er nogen af de samme, der står bag,« siger han.

For nuværende er der ingen anholdte i sagerne, selvom flere af kvinderne har givet politiet signalementer på de bud, der har været forbi deres hjem.

Efterforskningen fortsætter derfor, mens der også er større og større fokus på det forebyggende arbejde

»Vi samarbejder blandt andre med Ældre Sagen for at komme ud til de ældre og advare mod at udlevere oplysninger på den måde,« fortæller han.