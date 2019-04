En gruppe unge har mandag eftermiddag lavet uro i et område af Albertslund, hvor den omstridte Rasmus Paludan havde bebudet en demonstration.

Det rapporterer Ritzaus og B:T.s udsendte på stedet.

Blandt andet har gruppen ødelagt et busstoppested, sat ild til en affaldscontainer og antændt fyrværkeri midt på gaden.

Københavns Vestegns Politi oplyser på Twitter, at man bruger tåregas mod uromagerne, der forsøger at stifte flere brand på en vej, som er blokeret med affaldscontainere.

Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Foto: Byrd/Steven Knap

Samtidig opfordrer ordensmagten til at man giver plads og efterkommer anvisningerne.

'Hold jer gerne indenfor', skriver politiet på Twitter.

Tidligere - ved 16-tiden - anholdt politiet en anden gruppe unge i området.

Gruppen kom løbende, mens de råbte og hujede, fortæller et øjenvidne til Ritzau. Derefter greb politiet ind.

Albertslund: Vi og brandvæsen arbejder i øjeblikket på højtryk i Egelundsvej-kvarteret. Giv plads og efterkom vores anvisninger. Hold jer gerne indenfor. Tak #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) April 15, 2019

Rasmus Paludan, der har stiftet partiet Stram Kurs, havde annonceret en demonstration i Albertslund i nærheden af bopælen for en aktivist i gruppen Black Lives Matter.

Samtidig havde Black Lives Matter og en anden gruppe anmeldt demonstrationer. Ved det førstnævnte arrangement dukkede nogle hundrede op.

»Moddemonstranterne spiller musik og holder taler om 'ingen racisme' og Black Lives Matter. De nævner Rasmus Paludan i talen. De synes ikke, han fortjener, vi er her, fordi det giver ham opmærksomhed,« siger B.T.s udsendte.

Mange af de fremmødte var klædt i sort og havde dækket ansigterne til med tøj. Der blev desuden affyret fyrværkeri.

Et stort antal kampklædte betjente var rykket ud til området. I hvert fald 100 betjente blev set i området ved Egelundskolen.

Tidligere tilbageholdt politiet ifølge B.T.s udsendte 15 lokale mænd og gav dem besked om, at hvis de kommer tilbage, vil de blive anholdt.

Ved 17.30-tiden melder B.T.s udsendte på stedet, at afspærringen omkring det sted, hvor Rasmus Paludan skulle have demonstreret er ophævet.

Imidlertid dukkede Rasmus Paludan aldrig op.

Foto: Steven Knap / Byrd Vis mere Foto: Steven Knap / Byrd

Københavns Vestegns Politi forbød ham at demonstrere i politikredsen frem til tirsdag klokken 12. Det begrundes med hensynet til den offentlige orden.

»Demokratiet lider for øjeblikket. Jeg er ked af det på demokratiets vegne. Det er jo snart hver eneste gang, og her til eftermiddag skulle det endda have været en stille og rolig oplevelse, for Havrens Kvarter er et fredeligt sted,« sagde han kort efter til B.T.

»Det er aflyst, drenge - yallah, yallah,« lød det kort efter fra nogle knægte, der var mødt op på stedet.

Samtidig med at flere moddemonstranter forlader stedet, er politiet også ved at pakke sammen på stedet.