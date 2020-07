Københavns Politi har haft travlt med at udstede påbud for støjende musik i den netop overståede weekend.

For efter flere anmeldelser om høj musik i gadebilledet måtte politiet give 13 påbud i det offentlige rum om at dæmpe eller slukke musikken.

Det skriver Københavns Politi i et opslag på Twitter.

Størstedelen af anmeldelserne drejede sig i den forbindelse om for høj musik fra lejligheder i København.

I en kommentar til samme opslag forklarer politiet, hvornår politiet kan gribe ind over for høj musik i gadebilledet.

'Hvis musikken forstyrrer den offentlige orden, kan vi gribe ind, men spilles der for høj musik i en lejlighed med lukkede vinduer, skal det håndteres i regi af ejer- og boligforeningen,' lyder det.

B.T. har den seneste tid kunnet fortælle, hvordan støj fra blandet andet Soundbokse og bilræs holder folk vågne om natten på især Islands Brygge i København.

Og det har skab både frygt og usikkerhed hos områdets beboere. Det har to kvinder beskrevet i denne B.T.-artikel.

Fester, høj musik og bilræs på Islands Brygge fik i den forbindelse Københavns overbogmester, Frank Jensen, til tasterne.

'Det har taget til, og det kan ikke forsætte sådan her over hele sommeren,' skrev han blandet i et Facebook-opslag.