Natten til onsdag kunne en borger i Ølgod overraske en person, der var i gang med at begå tyveri fra en varebil.

Nu efterlyser politiet vidner, efter området den seneste tid har været plaget af flere af den slags hændelser.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Af den fremgår det, at man de seneste uger har modtaget en række anmeldelser om tyveri fra varebiler.

Så sent som natten til onsdag modtog man tre henvendelser.

Af de tre gik de to af dem på forsøg på tyveri fra varebil, mens det sidste gik på fuldbyrdet tyveri fra varebil, oplyses det.

De tre tilfælde er alle fra Ølgod og skete på henholdsvis Solvænget, Vangsgade og på Agersnapvej.

»På Solvænget overraskede anmelderen klokken 02.11 gerningsmanden, som var i gang med at begå tyveri fra en varebil parkeret på vejen,« oplyser politiet.

Gerningsmanden løb efterfølgende fra stedet.

Han beskrives som en mand på 20-25 år, 180 centimeter høj, almindelig af bygning og iført sort eller mørkt tøj.

Han havde en hætte trukket over hovedet.

Nu rækker politiet ud til borgerne for at få hjælp til sagerne:

»Bor man eller har man en virksomhed eller lignende med overvågning i de berørte områder, så må man meget gerne undersøge, om der skulle være noget mistænkeligt at se på videoen i løbet af aftenen og natten til onsdag, som kunne have interesse for sagen,« siger politikommissær Kent Brynilsen.

Eksempler på det kunne være, hvis nogen kører op i din indkørsel om aftenen eller natten, og du ikke venter besøg, oplyser politiet.

Eller det kunne være, hvis en person, som ikke har noget at gøre på din grund, pludselig kan ses på overvågningen. Det kan også være personer eller køretøjer, hvor det fremgår, som om personerne forsøger at skjule sig eller undgå kameraet.