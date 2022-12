Lyt til artiklen

Det er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem de i alt fem knivstikkerier, som har fundet sted i København og på Frederiksberg siden juleaften.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse onsdag.

I den oplyses det også, at man har 'iværksat omfattende efterforskninger for at finde frem til gerningsmændene bag' de mange alvorlige sager.

Den seneste hændelse om knivstik fandt sted på Nørrebro sent tirsdag aften, hvor to unge mænd blev stukket ned.

Ifølge politiet er der dog på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at der er en umiddelbar sammenhæng mellem sagerne.

Det er ifølge politiet også for tidligt at konkludere, om knivstikkerierne har relation til bandegrupperinger.

I pressemeddelelsen udtaler vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Københavns Politi, at den almindelige borger 'ikke har grund til at være utryg':

»Der er ikke noget, som tyder på, at gerningsmændene er gået efter tilfældige ofre,« siger han.

På baggrund af rækken af knivstikkerier har Københavns Politi styrket tilstedeværelse på gaden i de berørte områder både med nærpoliti og flere patruljer.

Efter de to yderligere knivstikkerier tirsdag aften bliver det nu også overvejet, hvilke yderligere tiltag der kan tages:

»Vi ser nu på, hvilke ekstra redskaber vi har til rådighed, og her er visitationszoner en af de muligheder, som vi lige nu undersøger mulighederne for at indføre,« siger Knud Hvass.

Hvis man har set noget eller har informationer i forbindelse med knivstikkerierne, beder politiet om, at man ringer på telefonnummer 1-1-4.