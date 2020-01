'Diktatorisk', ' 'fuldstændig fraværende' og 'motivationen og trivslen hos medarbejderne er i frit fald'.

Det er nogle af ordene, de ansatte i Bornholms Politi har skrevet i et brev om politidirektøren Kit Claudi Grøn-Iversen til Rigspolitiets ledelse. Derfor vækker den seneste udmelding fra netop Rigspolitiet undren.

Under et personalemøde på Bornholm torsdag formiddag samt i en pressemeddelelse lyder meldingen, at stillingen som politidirektør fra den 4. februar overtages af en anden person i form af Frits Kjeldsen, der hidtil har været stabschef i Østjyllands Politi.

Men nu er han 'midlertidig' politidirektør på solskinsøen, da Kit Claudi Grøn-Iversen er sygemeldt.

De ansatte i Bornholms Politi havde mange hårde ord om politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen i et nyt brev til Rigspolitiets ledelse.

Som det allerede har været fremme i B.T., slog Rigspolitiets HR-direktør, Ina Eliasen, i december fast, at der var problemer med ledelsen i Bornholms Politi.

»Rigspolitiet har konstateret, at der ikke er et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde i den øverste ledelse i Bornholms Politi, hvilket har konsekvenser for samarbejdsklimaet i hele politikredsen,« sagde hun og tilføjede, at der frem mod 1. februar skulle findes løsninger på udfordringerne.

Men nu melder Rigspolitiet som nævnt ud, at Kit Claudi Grøn-Iversen er sygemeldt.

Og der er ikke nogen andre svar på, at en anden overtager stillingen som politidirektør.

Den fynske politichef Kit Claudi Grøn-Iversen får kritik for at hindre ytringsfrihed. Ombudsmanden skrider ind over for politidirektørs fejlagtige udtalelser om, hvad de ansatte må sige.

I hvert fald som 'fungerende', til der kommer en fast afgørelse.

De kritiske meldinger om Kit Claudi Grøn-Iversens ledelsesstil er ikke kun kommet fra betjentene på Bornholm.

Også lederne i laget under politidirektøren har følt sig frustrerede over dårligt samarbejde.

Det står da også i brevet til Rigspolitiet fra de ansatte.

Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt.

'Politidirektørens helt klare manglende koordinering og samarbejde med lederne om den overordnede strategi for politikredsen. Uenigheden er lysende klar for medarbejderne og kommer gentagne gange til udtryk ved en total mangel på loyalitet over for ledelsesgrundlaget.'

Både formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, og formanden for Politilederforeningen, Michael Agerbæk, har været inden over sagen.

Claus Oxfeldt vil ikke gå ind i personlige detaljer, men han har denne melding:

»Jeg er tilfreds med, at der er kommet en løsning på de samarbejdsproblemer, der har været,« siger han og tilføjer:

Politidirektøren Kit Claudi Grøn-Iversen får hård kritik af sine medarbejdere i Bornholms Politi.

»Dertil vil jeg også sige, at jeg synes, det er trist, at hun er sygemeldt.«

Skal det forstås sådan, at undersøgelsen af Kit Claudi Grøn-Iversens ledelsesstil er færdig?

»Jeg har ikke fået at vide, at der skal undersøges mere,« siger politiformanden.

B.T. ville gerne have spurgt Ina Eliasen eller en anden leder hos Rigspolitiet, hvilken betydning klagerne samt undersøgelsen af Kit Claudi Grøn-Iversens ledelse har haft af betydning for udskiftningen på direktørposten.

»Vi kommer til at henvise til det, vi har udsendt som pressemeddelelse. Derudover har vi ikke yderligere kommentarer,« lyder det fra Thomas Kristensen, som er pressechef i Rigspolitiet.