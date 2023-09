En fartoverskridelse på hele 230 procent.

Det er noget af det, der nu får Syd- og Sønderjyllands Politi til at komme med en opfordring, der er rettet mod forældre.

Helt bestemt til forældre med børn, der har knallerter.

Torsdag morgen var politikredsen nemlig ude for at gennemføre en indsats mod ulovlige knallerter på Stigårdsvej i den nordlige del af Esbjerg – og i den forbindelse blev ti knallerter standset, lyder det i en pressemeddelelse.

Tre af dem havde fået foretaget såkaldt 'konstruktive ændringer', der gjorde, at de kunne køre hurtigere end det tilladte.

Sådan er reglerne Hvis knallerten er ulovlig (konstruktivt ændret), eller politiet måler den på rullefeltet til at kunne køre for hurtigt, får det konsekvenser: Hvis knallerten kan køre 40-42 km/t:

Du får en bøde. Hvis den kan køre 43 km/t eller mere:

Første gang: Betinget frakendelse af retten til at køre lille knallert og en bøde.

Anden gang: Ubetinget frakendelse af retten til at køre lille knallert i to år, bøde, ligesom knallerten konfiskeres. Er du under 18 år, bliver din mulighed for at tage kørekort til bil udskudt med seks måneder. Har du erhvervet kørekort til bil som 17-årig, får du frakendt førerretten til bil i seks måneder. Derudover kan en konstruktivt ændret knallert desuden gøre din ansvarsforsikring ubrugelig, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. En knallertforsikring dækker nemlig oftest ikke kørsel på en ulovlig knallert. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Én af dem viste sig at kunne køre meget, meget hurtigere.

En test viste, at den kunne køre mere end 100 kilometer i timen, hvilket er mere end 230 procent over det tilladte, som lyder på 30 kilometer i timen.

»Vi opfordrer forældrene til at være opmærksomme på, om deres børns knallerter er konstruktivt ændret,« forklarer politikommissær Eli Jepsen Gejsing, der er leder i færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi:

»Først og fremmest er du til fare for dig selv og andre i trafikken, når du kan køre så stærkt, dernæst risikerer du i sidste ende at stå uden kørekort i en periode og uden knallert, fordi du overtræder færdselsloven.«