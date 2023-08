Pludselig var fire-fem medlemmer fra to familier i slagsmål onsdag eftermiddag på færgen fra Aarhus til Sjællands Odde.

Flere besætningsmedlemmer kastede sig imellem.

De er nu blevet tilbudt krisehjælp.

Det fortæller Jesper Maack, der er PR- og kommunikationschef hos Molslinjen.

»Det har selvfølgelig været en voldsom oplevelse for vores besætning. Det er også derfor, at vi har et system klar, hvor de blandt andet får mulighed for at tale episoden igennem med kaptajnen på skibet,« siger han.

Men de har også fået mulighed for at få hjælp udefra.

»Der er et stående tilbud om krisehjælp til dem,« siger kommunikationschefen, der ikke ønsker at fortælle, om nogle besætningsmedlemmer har taget imod tilbuddet.

»Hændelsen er håndteret internt,« siger han.

Om slagsmålet på færgen fortæller Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

»De to familier havde en indbyrdes strid, og så mødes de tilfældigvis på færgen. Fire-fem personer ryger i slagsmål.«

Fire måtte efterfølgende på skadestuen til behandling.

En episode som denne er heldigvis ikke hverdagskost på Molslinjen.

»Selvom om vores besætning kommer ud for meget, er det her alligevel usædvanligt. Men med 15 millioner gæster om året på tværs af rederiet, så vil de komme ud for lidt af hvert,« siger Jesper Maack.

Det er Østjyllands Politi, der nu skal tage stilling til, om der skal gøres mere ved sagen.

Der er ikke foretaget anholdelser.