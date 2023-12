Politiet har siden torsdag morgen været massivt til stede ved banegården i Aarhus, hvor der blev afspærret et stort område rundt om banegården.

Det skyldtes et mistænkeligt forhold, Østjyllands Politi undersøgte nærmere.

»Banegårdshallen er blevet afspærret fra alle sider - herunder gennemgangen til Bruuns Galleri - og vi er igang med evakuering af alle personer i banegårdshallen,« lød det fra politiet på det sociale medie X.

Efter flere timer med afspærring er Østjyllands Politi nu færdige med deres undersøgelser og afspærringen er nu ophævet.

»Intet mistænkeligt fundet på stedet efter grundig afsøning af Banegårdshallen,« skriver politiet og understreger, at de vil uddybe aktionen senere.

Politiaktionen sker oven på en nat og morgen, hvor politiet har gennemført flere anholdelser flere steder i Danmark på baggrund af mistanke om forberedelse af et terrorangreb.

Aarhus Stiftstidende skriver torsdag formiddag på baggrund af kilder, at PET natten til torsdag skal have udført en anti-terror-aktion i Gellerupparken i Aarhus. Ifølge mediets oplysninger er en mand anholdt i Gellerupparken, mens en anden er anholdt et andet sted i det østjyske.

Det har B.T. ikke kunnet få bekræftet, men en kommunikationsrådgiver fra Østjyllands Politi kan oplyse, at man har været til stede i det vestlige Aarhus i løbet af natten:

»Vi kan bekræfte, at politiet har været til stede i det vestlige Aarhus i forbindelse med en politiforretning. Men vi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.«

Om politiaktionen har en sammenhæng med aktionen mod mulig terrorplanlægning, vides derfor endnu ikke.

B.T. følger sagen.

