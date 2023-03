Lyt til artiklen

En 56-årig mand fra Aalborg er fundet død efter at have været efterlyst i et halvt år.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Manden blev efterlyst i september sidste år. Han var sidst blevet set en aften, hvor han gik en tur i nedtrykt tilstand.

Politiet satte en stor eftersøgningsaktion i gang og ledte efter den 56-årige med både droner og hunde i og omkring Aalborg.

Efter en uges intensiv søgning var politiet fortsat på bar bund og valgte at efterlyse ham internationalt.

1. marts fandt politiet manden i Aalborg. Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om findested eller dødsårsag.

Men der er ikke noget, der tyder på, at han har været udsat for en forbrydelse, oplyser politikommissær Michael Karstenskov.

De pårørende er underrettet.