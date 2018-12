Sydøstjyllands Politi bekræfter tirsdag, at det var liget af den forsvundne Bent Ovesen, der blev fundet i en bil i havnen i Kolding i sidste uge.

Dermed er mere end et års eftersøgning af drabsmistænkte Bent Ovesen endegyldigt slut. Politiet betragter sagen som opklaret.

Forsvarets Dykkertjeneste fandt fredag i sidste uge frem til en Ford Mondeo på bunden af lystbådehavnen i Kolding. I bilen blev fundet et lig, som politiet formodede var den forsvundne Bent Ovesen, da bilen er identisk med den, parret ejede.

Han har været eftersøgt for drabet på sin kone siden den 28. oktober 2017, hvor hun blev fundet dræbt i parrets hjem i Kolding.

63-årige Bent Ovesen formodes at have dræbt sin 61-årige hustru i oktober 2017. Hun blev fundet død i parrets hjem på Christiansøvej i Kolding Foto: Politifoto Vis mere 63-årige Bent Ovesen formodes at have dræbt sin 61-årige hustru i oktober 2017. Hun blev fundet død i parrets hjem på Christiansøvej i Kolding Foto: Politifoto

På bunden af havnen fandt dykkere parrets bil, og retsmedicinere har nu bekræftet, at liget i bilen er Bent Ovesen.

Obduktionen af liget har ikke vist tegn på, at Bent Ovesen har været udsat for en forbrydelse i forbindelse med sin død.

»Derfor formoder Sydøstjyllands Politi, at Bent Ovesen selv har valgt at køre i fjorden, efter at han har dræbt sin hustru,« skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Med fundet af liget anser Sydøstjyllands Politi efterforskningen af drabet for opklaret. De overdrager sagen til anklagemyndigheden, så de kan lave en afsluttende juridisk vurdering af sagen.