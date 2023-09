»Gerningspersonen er især gået efter kontanter samt smykker og andre mindre genstande, som er nemme at transportere og sælge som hælervarer.«

En stribe indbrud på kort tid i samme område får nu politiet til at komme med en opfordring.

En opfordring, der går på at tjekke og aflevere videoovervågning.

Det er Syd- og Sønderjyllands Politi, der står bag opfordringen, efter man den seneste tid har efterforsket flere indbrud begået i Esbjerg.

Det er især bydelen Sønderris, der har været plaget af langfingrede indbrudstyve.

»Indenfor de seneste par uger har der været flere indbrud i bydelen, ligesom der også har været indbrud i de omkringliggende bydele Guldager og Grønlandsparken i Gjesing,« oplyser politikredsen i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Derfor søger politikredsen nu vidner, der kan have set mistænkeligt i de berørte områder.

»Borgere, der har videoovervågning, opfordres til at gennemse deres optagelser for at se, om der har været mistænkelige personer på deres grund; også selvom der ikke er begået indbrud i deres umiddelbare nabolag,« lyder opfordringen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Indbruddene formodes at være begået primært i nattetimerne og i weekenderne.

Hvis du har oplysninger i sagen – eller er i besiddelse af optagelser af mistænkelige personer eller køretøjer – beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.