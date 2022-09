Lyt til artiklen

»Vi kan konstatere, at flere cyklister er kørt forbi Godthåbsvej 52 i tidsrummet før hændelsen,« lyder det fra politiet, der nu efterlyser vidner.

Hændelsen, der omtales, er den eksplosion, der natten til søndag smadrede dele af fronten på kiosken Skjold Burne på Frederiksberg.

Her fik flere beboere sig noget af et chok, da et »kæmpe drøn« pludseligt lød kort før klokken 3.50, hvor de første anmeldelser landede hos Københavns Politi.

»Stort set samtidig fik vi anmeldelser fra både alarmselskaber og fra borgere om et kæmpe drøn og nogle alarmer, der var gået i gang,« fortalte vagtchef Henrik Brix da til B.T. og fortsatte:

»Da vi kommer derud, kan vi konstatere, at der er større skader på indgangspartiet, ruder er blevet knust, og et jerngitter er bøjet.«

Politiet er nu i fuld gang med efterforskningen af sagen, og i den forbindelse vil man altså meget gerne i kontakt med vidner.

Særligt dem, der er cyklet forbi umiddelbart inden eksplosionen.

Dog lyder en opfordring til, at alle borgere, der måtte have oplysninger i sagen, kontakter politiet på 114.

I kølvandet på det øredøvende brag gennemsøgte politiet området med hunde, mens også Forsvarets bomberyddere blev tilkaldt.