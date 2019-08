Har du set en en svensk indregistreret, hvid Citroën Berlingo, der kørte til Danmark fra Sverige den 6. august omkring klokken 21.40 og tilbage igen samme dag klokken 22.50? Så vil politiet rigtig gerne høre fra dig.

Københavns Politi efterlyser nemlig vidner, der i forbindelse med eksplosionen ved Skattestyrelsen samme dag, har set bilen.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Mere konkret er der tale om en bil fra årgang 2010, hvor der er monteret sorte tagbøjler på. Ifølge politiet kørte den til Danmark ad Øresundsbroen den 6. august cirka klokken 21.30 og forlod landet igen via Ørensundsbroen samme aften omkring klokken 22.50.

Foto: Københavns Politi

Københavns Politi har desuden udarbejdet en rute, som de antager, at gerningsmændene har kørt. (Se billedet af ruten længere nede).

»Vi arbejder ud fra en antagelse om, at gerningsmændene har kørt den her rute. Det kan ikke udelukkes, at bilen er stoppet undervejs, og at de mistænkte har mødt andre personer. Vi vil derfor meget gerne i kontakt med vidner, der har set bilen på eller i nærheden af ruten,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling og fortsætter:

»Det kan være, at nogen har taget fotos eller video, hvor bilen tilfældigt er kommet med på billederne, fx GoPro-kameraer, Dashboard-kamera eller lignende.«

»Vi er derfor interesserede i at komme i kontakt med alle, som har været på ruten i det anførte tidsrum, og selvfølgelig særligt de, der har optagelser, eller har bemærket noget eller nogen omkring en bil som den/de mistænkte har anvendt.«

Foto: Københavns Politi

Københavns Politi kan kontaktes på telefon 114.

Eksplosionen ved Skattestyrelsen skete om aftenen den 6. august. To personer befandt sig i bygningen, da braget lød, men ingen af dem kom til skade.

Én person, der befandt sig i området, blev ramt af fragmenter fra eksplosionen.

Eksplosionen medførte store skader på Skattestyrelsens bygning.