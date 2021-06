En 60-årig dansk mand, der tidligt fredag morgen brød ind i Middelfart Rådhus, er fundet omkommet.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse fredag eftermiddag.

Politiet fik en anmeldelse om, at manden var brudt ind i rådhuset klokken 04:43 og havde affyret fyrværkeri.

Derefter valgte politiet at afspærre området og tilkalde forsvarets sprængstofeksperter.

Politiet har afspærret et område omkring rådhuset i Middelfart fredag morgen, hvor en ukendt gerningsmand har forskanset sig. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Politiet har afspærret et område omkring rådhuset i Middelfart fredag morgen, hvor en ukendt gerningsmand har forskanset sig. Foto: Presse-Fotos.dk

»I en sådan situation tager vi ingen chancer. Her går borgernes sikkerhed og tryghed fremfor alt. Derfor valgte vi også kort efter at oprette en sikkerhedszone på 100 meter til rådhuset og efterfølgende at evakuere beboerne fra området,« siger politidirektør Arne Gram, Fyns Politi, i pressemeddelelsen.

Politiet kan endnu ikke oplyse noget omkring, hvordan manden er død eller om hans motiv til at trænge ind på rådhuset.

Heldigvis kom ingen personer noget til under episoden.

I forbindelse med politiets undersøgelse af Rådhuset kunne politiet konstatere, at den formodede gerningsmand var afgået ved døden.

Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Foto: Presse-Fotos.dk

»Alt tyder på, at der ikke har været andre involverede,« skriver politiet i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet er der tale om en mand fra Nordvestfyn. De pårørende er underrettet om dødsfaldet.

Efter bygningen var sikret og politiets bombehunde var færdige på stedet, rykkede politiets efterforskere ind. De er nu i gang med efterforskningen af sagen.

Middelfart Rådhus skriver i en pressemeddelelse, at der ikke var nogen til stede på rådhuset, da personen trængte ind.

Rådhusets medarbejdere blev tidligt fredag morgen informeret på mail om, at de ikke skulle møde ind, men arbejde hjemmefra.

Ingen af medarbejderne har dermed været i kontakt med den 60-årige mand.

For en sikkerheds skyld tilbydes krisehjælp til medarbejdere, der er særligt berørt af situationen.