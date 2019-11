Politiet har skudt og anholdt en mand efter et længere - og dramatisk - forløb i Viborg natten til tirsdag.

Manden, der er 34 år og fra byen, er kørt til behandling på Regionshospitalet i Viborg. Han meldes at være uden for livsfare.

Det fortæller Claus Hilborg, chefpolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, til B.T. tirsdag morgen.

Det hele begyndte klokken 23:06, hvor politiet fik en anmeldelse om, at en gæst var blevet bortvist fra værtshuset Børsen i byen.

»I den forbindelse skulle gæsten have truet med pistol og afgivet skud mod værtshusets dør. Det er ikke noget, vi har kunnet konstatere selv endnu, det er bare det, vi har fået oplyst,« fortæller Claus Hilborg.

Knap tyve minutter senere - klokken 23:25 - fik politiet en anmeldelse om, at en mand var trængt ind på to privatadresser, der ligger ved siden af hinanden i byen.

»Der skal gerningsmanden have truet og slået henholdsvis en mand og en kvinde med en pistol,« fortæller chefpolitiinspektøren.

Ingen af de to kom alvorligt til skade.

»Men de er blevet overfaldet,« fortæller Claus Hilborg.

Kort tid efter - klokken 23:39 - modtog politiet flere meldinger fra vidner om, at de havde set en bevæbnet mand på forskellige steder i byen - og nogle af meldingerne gik også på, at nogen havde hørt skud.

»Vi kobler selvfølgelig det her sammen og tænker, at det må være den samme person, der er på færde,« fortæller chefpolitiinspektøren.

Klokken 23:58 modtog politiet en anmeldelse fra vidner om, at den formodede gerningsmand nu opholdt sig på en privat adresse i byen - en adresse, der senere viste sig at være mandens egen.

De vidner, der kontaktede politiet, flygtede efterfølgende fra stedet, da manden udviste en aggressiv adfærd.

Anmeldelsen førte til, at politiet klokken 00:06 rykkede ud til adressen og omringede boligen, så den formodede gerningsmanden ikke kunne forlade stedet.

»Men så klokken 00:42 er der en konfrontation mellem politiet og gerningsmanden, og der afgiver vi så skud mod den pågældende. Men han forskanser sig bare inde på adressen efterfølgende,« fortæller Claus Hilborg.

En halv times tid senere - klokken 01:17 - bliver manden anholdt inde på adressen uden yderligere afgivelse af skud.

»Under anholdelsen konstaterer vi, at han er såret. Det vil sige, at han er blevet ramt af skud der klokken 00:42, men det er først, da vi fysisk på fat på ham og anholder ham, at vi kan se, han er såret,« forklarer chefpolitiinspektøren.

Manden var blevet ramt i armen.

Han blev efterfølgende kørt til sygehuset, hvor han kom på operationsbordet.

Han meldes at være stabil og uden for livsfare.

Ifølge Claus Hilborg er manden tidligere kendt af politiet.

Fordi politiet har afgivet skud, er Den Uafhængige Politianklagemyndighed nu ind over sagen, og af den grund kan politiet ikke fortælle nærmere detaljer om, hvad der skete under skyderiet.

»Nu er vi i gang med efterforskningen af sagen, fordi han sådan fór rundt i byen, og vi har også noget tryghedsskabende arbejde foran os,« forklarer Claus Hilborg.

Manden beskrives som af dansk udseende.