Ligesom Egon Olsen fra Olsen-banden havde en forkærlighed for pengeskabe af mærket Franz Jäger, har en 41-årig mand efter politiets opfattelse også haft en forkærlighed for en bestemt type pengeskabe.

Nemlig de skabe, som opbevarer kontanter for bagerforretningerne i Emmerys-kæden.

Den 41-årige blev anholdt for godt en måned siden efter et mislykket kup mod Emmerys i Gentofte, der endte dramatisk.

Midt i det hele dukkede en politipatrulje nemlig op, og selv om en af betjentene trak sin tjenestepistol, nåede pengeskabstyven dog i første omgang at stikke af i sin ældre Mercedes.

Men da betjenten både nåede at aflæse bilens nummerplade og se føreren i øjnene, varede det ikke længe, inden han blev anholdt.

Ved et grundlovsforhør i byretten i Lyngby blev han i første omgang »kun« sigtet for ét forsøg på groft tyveri og for på hensynsløs måde at have udsat politimandens liv eller førlighed for nærliggende fare.

Men nu er fængslingsgrundlaget vokset.

Efter politiets opfattelse var pengeskabskuppet mod Emmerys i Gentofte nemlig ikke en enlig svale.

»Ved det seneste retsmøde, hvor vi fik forlænget varetægtsfængslingen af manden, blev sigtelsen udvidet til nu at omfatte samlet 13 indbrud, hvor pengeskabe er brudt op hos Emmerys-forretninger i københavnsområdet og Nordsjælland,« anklager Maria Loller fra Nordsjællands Politi til B.T.

»Efter vores opfattelse har der været tale om samme fremgangsmåde, hvor pengeskabene i løbet af en periode på et par uger er blevet brudt op med hjælp fra en vinkelsliber. Men udbyttet har været beskedent. Typisk i omegnen af 1.000-3.000 kroner pr. indbrud – et enkelt sted næsten 7.000 kroner. Men ikke over,« tilføjer anklageren.

Ved indbrudstyveriet mod Emmerys på Gentoftegade 47 nord for København lørdag 9. marts var gerningsmanden i fuld gang med at forsøge at skære det økologiske bageris pengeskab op med en konventionel vinkelsliber, da en tilkaldt politipatrulje dukkede op omkring klokken 21.30.

Gerningsmanden tog øjeblikkeligt flugten med en af politifolkene efter sig og havde held til at nå at komme ind bag rattet i sin bil, som holdt tæt ved.

Politimanden stillede sig op på ganske tæt hold foran køleren og trak sin tjenestepistol, mens han havde øjenkontakt med den flygtende tyv.

Mens han sigtede på gerningsmanden, råbte betjenten ham an med ordene »Stop – det er politiet«.

Gerningsmanden valgte at køre bilen frem mod politimanden med stor hastighed, så betjenten måtte springe til side – dog uden at skyde.

Og inden det var muligt for politifolkene at optage forfølgelsen i deres patruljebil, var den flygtende gerningsmand ude af syne i sin ældre Mercedes.

Politifolkene havde dog nået at aflæse bilens registreringsnummer og havde også fået et udmærket indtryk af gerningsmandens udseende.

På den baggrund blev den 41-årige mand halvandet døgn senere anholdt i København og sigtet for det dramatiske, men fejlslagne pengeskabskup.