Politiets foreløbige efterforskning af drabet på en 34-årig rockerlærling peger i én bestemt retning. På én bestemt mistænkt. Og han bliver nu opfordret til at melde sig selv inden klokken 18.

Hvis han ikke gør det, bliver hans navn og billede delt med offentligheden, lyder det i en pressemeddelelse fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mandag eftermiddag

»Vi har en endog meget kraftig formodning om, hvem gerningsmanden er. Og derfor opfordrer vi ham til inden for ganske få timer at melde sig selv, så han kan afgive sin forklaring.«

»Vi ved, at han er klar over, at vi leder efter ham,« siger politiinspektør ved politikredsen Kim Kliver.

Det 34-årige drabsoffer blev fundet kort efter klokken 19 juledag. Liggende dræbt i en vejkant i Mogenstrup ved Næstved.

En omfattende efterforskning blev straks indledt og førte hurtigt til anholdelsen af tre personer. Baggrunden for anholdelserne er dog for nuværende ukendt for offentligheden, da politikredsen ikke har ønsket at oplyse herom.

Generelt har politiet holdt sagens kort tæt til kroppen. Dødsårsag, muligt motiv og hvad den foreløbige efterforskning har ført med sig, er derfor detaljer, som politiet endnu ikke har ønsket at kommentere.

B.T. har dog kunnet beskrive, at den 34-årige mand var prospect hos Bandidos.

Og ligesom ham har de tre anholdte i sagen relation til rockermiljøet, har politiet tidligere bekræftet.