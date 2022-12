Lyt til artiklen

Syv personer har været anholdt i timerne efter, at en 34-årig rockerlærling juledag blev fundet dræbt på en grusvej i et øde område i Sydsjælland.

Én af de anholdte er en kvinde, som tirsdag bliver fremstillet i grundlovsforhør i sagen sammen med en mand.

Det oplyser Kim Kliver, der er politiinspektør hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiinspektøren ønsker ikke at komme ind på, hvad kvinden er sigtet for. Der er begæret lukkede døre i retten.

»Det skyldes, at der er flere fremstillede, og politiet har behov for arbejdsro til at fordybe sig i forklaringerne og beviserne.«

Kim Kliver fortæller, at der er tale om et meget stort efterforskningsarbejde i sagen om den 34-årige med relation til Bandidos, som kort efter klokken 19 blev fundet død juledag. Manden var blevet dræbt og efterladt i en vejkant ved Mogenstrup tæt på Næstved.

Udover manden og kvinden, som stadig er anholdt, så er de øvrige fire mænd løsladt efter at være blevet afhørt..

Det er stadig ikke kommet frem, hvad motivet kan være, og hvor den 34-årige er dræbt..

Mandag aften blev en af de øvrige mænd fremstillet i grundlovsforhør og er nu varetægtsfængslet i fire uger.

Han er mistænkt for at have begået selve drabet eller medvirket til det.

Manden meldte sig selv bare 20 minutter efter, at politiet opfordrede ham til det. Havde han ikke gjort det, så ville mandens navn og billede være blevet delt med offentligheden..

Den drabsmistænkte blev anholdt sammen med kvinden i et boligområde tæt på gerningsstedet.