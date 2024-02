En 20-årig dansk statsborger er søndag blevet anholdt i Tyskland.

Den 20-årige er mistænkt for et drab begået mod en 31-årig georgisk mand ved Nørrebro Station den 7. februar 2024.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

»Der blev med det samme iværksat en omfattende og intensiv efterforskning, som søndag førte til, at vores kolleger i tysk politi anholdt den 20-årige for drabet,« siger leder af Afdeling for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Brian Belling.

Den 20-årige vil nu blive begæret udleveret til Danmark.

Anmeldelsen kom ind kl. 23.46 og lød på et slagsmål mellem to personer. Den afdøde lå tilbage. Stukket med kniv, hvorefter han blev hastet til hospitalet. Han afgik senere ved døden.

Politiet mistænker ikke, at drabet har relation til bandemiljøet.