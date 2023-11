Endnu en mand er blevet anholdt i sagen om drabet på en 30-årig Hells Angels-rocker på Christiania i august.

Den anholdte blev fredag formiddag klokken 9.30 fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor politiet krævede ham varetægtsfængslet.

Der er tale om en 23-årig, sorthåret mand med svagt fuldskæg, der i retten var iført en mørk kasket og ifølge politiet er tilknyttet en bandegruppering.

Ved grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig i sigtelsen for medvirken til drab og til fire drabsforsøg, og blev som noget af det første beskyttet af et navneforbud.

I forvejen er fire mænd tidligere blevet varetægtsfængslet i sagen – heraf den ene dog in absentia, fordi politiet endnu ikke har kunnet anholde ham.

Drabet på rockeren fandt sted 26. august. Ved skyderiet nær Pusher Street gik to maskerede gerningsmænd ifølge politiet målrettet mod den 30-årige, der er knyttet til Hells Angels.

Gerningsmændene forsvandt straks efter skyderiet fra stedet på stjålne elcykler, har politiet tidligere oplyst.

Men også fire andre personer, der tilfældigt befandt sig på stedet, blev såret. En af disse blev ramt fire steder på kroppen.

Drabet er tidligere blevet beskrevet som endnu et led i en aktuel konflikt mellem den nu forbudte bande Loyal to Familia og Hells Angels.

Under konflikten er også Hells Angels' klubhus på Svanevej i København i september blevet udsat for et angreb. En eksplosion knuste vinduer og ødelagde en metaltrappe.

Som en konsekvens af konflikten har politiet flere steder i landet indført forbud mod at opholde sig i Hells Angels tilholdssteder.

Loyal to Familia (LTF) blev opløst af Højesteret i september 2021. LTF er en ulovlig forening, fastslog dommerne, der godkendte politiets foreløbige forbud. Begrundelsen var, at der bliver begået alvorlig kriminalitet i regi af foreningen.