Det var den 50-årige Britt Kaiser Palmgren, der sent lørdag aften blev dræbt i Ebeltoft.

Det melder den virksomhed, Palmgren Rengøring, som hun stod i spidsen for nu ud.

Det sker i en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at hendes familie har »har læst og godkendt teksten«. Det bekræfter afdødes far desuden over for B.T.

»Britt Kaiser Palmgren var stolt af sin virksomhed, og hendes gode humør og smittende latter var hverdag på firmaets adresse. Britt efterlader et uendeligt stort tomrum, som bliver umuligt at udfylde,« lyder det i teksten fra Palmgren Rengøring:

»Hun havde en stor kontaktflade, og hendes pludselige dødsfald har berørt mange mennesker, ikke mindst i Ebeltoft, hvor hun boede med sine børn.«

Det var sent lørdag aften, at politiet ankom til en adresse i Ebeltoft, hvor Britt Kaiser Palmgren blev fundet hårdt såret af adskillige knivstik. Hun blev kort efter erklæret død.

Politiet anholdt senere på natten hendes 53-årige samlever. Han er sigtet for drab af Østjyllands Politi og blev allerede søndag fremstillet i grundlovsforhør.

Parret var begge involveret i Palmgren Rengøring, der ligger i Risskov ved Aarhus og har over 100 ansatte.

Det var dog Britt Kaiser Palmgren, der havde titel af direktør i det 15 år gamle firma – ejerskabet delte hun med sin søn.

»Hun beviste, at hun kunne drive en succesfuld virksomhed med et godt produkt af høj kvalitet, hvor sloganet lyder 'Kvalitetsrengøring med et smil',« skriver firmaet:

»Det er vigtigt for os at understrege, at Palmgren Erhvervsrengøring Jylland selvfølgelig vil blive drevet videre i Britts ånd.«

Opdateres …