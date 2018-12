Rejsevejledning til Marokko er opdateret efter dobbeltdrab med advarsel om at trekke uden en lokal guide.

Udenrigsministeriets Borgerservice advarer danske turister mod at trekke på egen hånd i bjergområder i Marokko.

Borgerservice har opdateret rejsevejledningen til Marokko med advarslen. Det sker, efter at en dansk og en norsk kvinde er fundet dræbt i et populært vandreområde i det nordafrikanske land.

- Tag ikke alene på trekking-ture i bjergområderne i Marokko, herunder på Mount Toubkal. Du bør kun anvende anerkendte trekking-firmaer og guider med lokalkendskab og overveje muligheden for at trekke i en større gruppe, lyder det.

Marokko er et populært rejsemål for danske turister. Udenrigsministeriet slår fast, at selv om langt de fleste danskere ingen problemer har under deres besøg, så er der grund til at udvise ekstra forsigtighed i landet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at ændre på sikkerhedsniveauet for rejser til Marokko, oplyser Borgerservice.

- Rejsevejledningen gør allerede opmærksom på, at man i Marokko skal være opmærksom på sin personlige sikkerhed på grund af risikoen for kriminalitet og terror, skriver Borgerservice i en kommentar.

- Når der sker voldsomme hændelser i et land, ser vi altid på behovet for at opdatere teksten. I dette tilfælde har vi tilføjet en opfordring om, at man ikke bør trekke alene i bjergområderne i Marokko, lyder det.

/ritzau/