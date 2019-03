Jimmi Levakovic er glad, efter Højesteret tirsdag slog fast, at han får lov til at blive i Danmark.

En udvisningsdom havde haft stor indflydelse på Jimmi Levakovic liv, derfor var han også selvsagt lettet, da han kort efter klokken 12.00 tirsdag modtog dommen.

»Han er selvfølgelig både lettet og glad, fordi det jo havde haft stor betydning, hvis han pludselig skulle udvises til Kroatien, når han har hustru og børn her i Danmark og i øvrigt ikke taler sproget,« fortæller Jimmi Levakovic advokat Michael Juul Eriksen.

Jimmi Levakovic familieforhold var også en af de ting, som Højesteret lagde til grund for dommen - netop at han er født og opvokset i Danmark, og at hans børn er svenske statsborger og hverken taler kroatisk eller har nogen tilknytning til landet.

»Jeg sagde før dommen, at det juridisk rigtige ville være ikke at udvise ham. Dommen er rimelig oplagt i forhold til den straf, han har fået, samtidig med at det er begrænset, hvad han tidligere er blevet dømt for at personfarlig kriminalitet,« lyder det videre fra Michael Juul Eriksen.

Kan du godt sætte dig ind i, at den her dom ikke er helt i overensstemmelse med danskernes retsfølelse?

»Det er nok snarere familienavnet, som folk baserer det på. Mange har jo ikke kendskab til detaljerne i hans fortid og de nøjagtige omstændigheder, og det skal man have for at kunne bedømme sagen.«

Med tirsdagens dom træder Jimmi Levakovic i sin onkel Gimis fodspor. Han fik ligeledes højesterets ord på, at han fortsat kan opholde sig frit i Danmark, selv om han havde fået et utal af domme og sammenlagt har siddet i fængsel i godt 10 år.

Men flere andre familiemedlemmer har imidlertid måtte vinke farvel til deres danske pas. Senest var det Jimmi Levakovic' bror Jura, der blev udvist, ligesom også fætteren Alpacino og de to onkler Stefano og Django også er udvist af landet.