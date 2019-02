Den 75-årige advokat, rigmand og hofjægermester Christian Kjær skal straffes med 30 dages betinget fængsel.

Det besluttede Retten i Lyngby torsdag eftermiddag, hvor Christian Kjær stod tiltalt for en række overtrædelser af færdsels- og straffeloven ved blandt andet at have påkørt en løbsofficial under et cykelløb i Nordsjælland i august 2018.

Hertil blev rigmanden idømt en bøde på 10.000 kroner samt frakendelse af kørekortet i et år.

Christian Kjær tog sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke. Efter dommen var blevet afsagt, rettede han henvendelse til de fremmødte journalister og fortalte, at han havde det godt.

Sagen kort 75-årige Christian Kjær var tiltalt for i alt fire forhold. Ifølge anklagemyndigheden skulle Christian Kjær havde overtrådt straffelovens paragraf 119 stk. 1 om vold mod tjenestemand i funktion den 18. august i fjor ved at have påkørt en såkaldt traffikofficial under et cykelløb i Nordsjælland således, at den forurettede pådrog sig et blåt mærke på knæet. Hertil var rigmanden også tiltalt for tre overtrædelser af færdselsloven, 1. At have have foretaget et ulovligt højresving 2. Ikke at have efterkommet anvisningerne fra den officielt bemyndigede trafikofficial og 3) på særlig hensynsløs måde at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. 3. På særlig hensynsløs måde at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

»Der er ikke nogen beviser på noget. Det er en betinget dom, så jeg har det godt,« lød det fra Christian Kjær, inden han tilføjede:

»Det er da dejligt at få det her afsluttet. Det har været en mediesag, og derfor tager jeg det ikke så tungt.«

På vej ud af retten når B.T. at spørge Christian Kjær, om han er bange for, at hans dom for at have begået vold mod embedsmand i funktion vil kunne få betydning for hans ærestitler.

Siden 2005 har han af Dronningen været tildelt ærestitlerne kammerherre og hofjægermester.

Christian Kjær og kæresten Susan Astani Nejad Knudsen. Retten i Lyngby torsdag den 21. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Christian Kjær og kæresten Susan Astani Nejad Knudsen. Retten i Lyngby torsdag den 21. februar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Nej, det betyder ikke noget. Det er jo en betinget dom - læg mærke til det. Betinget. Så det får ingen betydning,« lød det, inden han forsvandt ned ad retsgangen i Lyngby i selskab med sin hustru.

Hovedpersonen var forsinket

Da sagen skulle begynde torsdag formiddag klokken 9.15, var det i første omgang uden Christian Kjær selv.

Den 75-årige rigmand var ikke til stede i salen, da retsformand Ane Røddik trådte ind, og forsvarer Poul Bach måtte beklage på sin klients vegne og meddele, at Christian Kjær vist nok var blevet set på parkeringspladsen foran retten.

Fire minutter senere gik døren til lokalet op, og ind kom Christian Kjær i gul trøje med en mørk blazer udover samt et par mørke bukser. Straks beklagede han også sin forsinkelse.

»Jeg kender hele området nu,« lød det fra ham, inden han satte sig til rette ved siden af Poul Bach.

Herefter påbegyndte afhøringen af Christian Kjær, der indledte med at fortælle, at han om morgenen 18. august skulle til bageren, fordi han i øvrigt godt kan lide at forkæle sin kone og søn. Til det formål blev der blandt andet købt en rosinbolle.

Christian Kjær Den 75-årige hofjægermester, advokat og rigmand er døbt Poul Christian Tage Kjær og er medejer af cementkoncernen FLSmidth & Co A/S. I to omgange har han været byrådsmedlem i Rudersdal Kommune for Konservative, og siden 2005 har han af Dronningen været tildelt ærestitlerne kammerherre og hofjægermester.

Christian Kjær forklarede videre, at det var på vej tilbage fra bageren, da han ville dreje ned ad Gøngehusvej i Vedbæk nær hans bopæl, at hændelsen opstod. Her blev han mødt af to løbsofficials, der havde til opgave at styre trafikken i forbindelse med et cykelløb, der fandt sted i området.

De to officials ville have Christian Kjær til at bakke, men det ville han ikke af frygt for, at andre biler skulle køre ind i ham bagfra. Det hele eskalerede, da den ene af de to officials slog Christian Kjær med en plastikstav flere gange i hovedet.

»Første gang ramte han mig på brillerne, og så tog jeg hånden op. Han var næsten helt inde i bilen med hovedet. Han var frygtelig gal,« lød det fra rigmanden, hvilket fik anklager Michael Winther til at spørge, hvorfor han ikke havde anmeldt det til politiet, når nu han var blevet slået.

»Det er, fordi jeg er jurist. Jeg ved, at to vidner mod en ville betyde, at jeg ikke havde en chance,« forklarede han.

Uenighed om forløbet

Christian Kjærs opfattelse af episoden stemte imidlertid ikke overens med de to officials, der begge forklarede, at Christian Kjær ikke bare én gang, men hele to gange var kørt ind i dem. Først den ene i knæhaserne og efterfølgende den anden i knæene, således at han troede, at hans ben ville brække - det hele ganske vist i meget langsomt tempo.

Forinden havde begge officials meddelt Christian Kjær, at han ikke måtte køre ned ad Gøngehusvej.

Efterfølgende valgte Christian Kjær ifølge den ene af de forurettede at speede op og køre hurtigt væk fra stedet - hen over en række trafikkegler, som lå under bilen, mens han kørte væk.

At Christian Kjær skulle være blevet slået, var der heller ikke nogen af de to, der kunne nikke genkendende til.

»Så vil jeg spørge den tiltalte, hvor mærkerne så er henne. Hvis jeg havde slået ham med sådan en stav, så havde han fået blå mærker,« lød det fra den ene af de to forurettede.

Sidstnævntes forklaring blev således den, retten tillagde størst vægt.

Du kan genopleve hele retssagen herunder: