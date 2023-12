Med en hastighed på omkring 180 kilometer i timen påkørte en politibil under udrykning i september sidste år en personbil, så en 76-årig kvinde mistede livet.

Dødsulykken på Strandvejen nær Køge får torsdag et juridisk efterspil ved byretten i Roskilde.

Her vil en 31-årig politimand stå tiltalt for at have overtrådt færdselsloven samt bekendtgørelsen om udrykningskørsel.

Statsadvokaten i København har rejst tiltale mod politimanden for under udrykning og med en hastighed på cirka 180 kilometer i timen at have påkørt kvindens bil, så hun afgik ved døden.

Politibilen var på vej til en anden trafikulykke på Stevns, da den ramte personbilen, som blev ført af den 76-årige kvinde.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået indblik i, er den 31-årige politimand tiltalt at have kørt udrykningskørsel »uden at have udvist ganske særlig forsigtighed og uden at have optrådt hensynsfuldt og udvist agtpågivenhed«.

Samtidig er han også tiltalt for ikke at have afpasset politibilens hastighed efter forholdene.

Det skæbnesvangre sammenstød med kvindens bil indtraf, da hun netop havde kørt sin bil ud på Strandvejen fra en parkeringslomme, der løb parallelt med vejen i sydgående retning.

Ifølge anklageskriftet vil anklagemyndigheden i retten nedlægge påstand om, at politimanden bliver idømt en bøde og betinget får frakendt sin førerret.