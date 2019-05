Politiet opfordrer til, at alle ejere af legepladser tjekker deres gynger grundigt.

Opfordringen kommer i kølvandet på en tragisk dødsulykke på en legeplads i Ballerup lørdag, hvor en 31-årig kvinde mistede livet.

Københavns Vestegns Politi har nemlig fredag modtaget et notat om ulykken fra Teknologisk Institut, skriver de i en pressemeddelelse.

I notatet konkluderer Teknologisk Institut, at de fire ben på gyngestativet, der var skyld i dødsulykken, ikke var tilstrækkeligt forankret.

Dødsulykken skete på en legeplads i Ballerup. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Dødsulykken skete på en legeplads i Ballerup. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

'På baggrund af den konkrete sag opfordres der til at undersøge og vurdere forankringen på tilsvarende legeredskaber,' skriver Teknologisk Institut i notatet.

'Teknologisk Institut opfordrer ejerne til at få kigget deres legeplads efter en ekstra gang, så risikoen for lignende ulykker formindskes.'

Københavns Vestegns Politi støtter Teknologisk Instituts opfordring om, at ejere af alle legepladser bør tjekke at deres gyngestativer og andre bevægelige legeredskaber er spændt ordentligt fast.

»Relativt tidligt i efterforskningen meldte vi ud, at der var indikation på manglende forankring, og det er nu slået fast,« siger politiinspektør Mogens Lauridsen i pressemeddelelsen.

Politiet og Teknologisk Institut opforderer nu til, at alle legepladsejere tjekker gyngerne på deres legeplads. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet og Teknologisk Institut opforderer nu til, at alle legepladsejere tjekker gyngerne på deres legeplads. Foto: Presse-fotos.dk

Københavns Vestegns Politi oplyser i pressemeddelelsen, at de vil kontakte landets kommuner og boligselskaber i forbindelse med opfordringen fra Teknologisk Instituts.

De efterforsker derudover fortsat, om der er grundlag for at pålægge et strafferetsligt ansvar i forbindelse med ulykken.

Ulykken skete lørdag, hvor en 31-årig kvinde mistede livet, da hun gyngede i forbindelse med fejringen af en 75-årsfødselsdag. Her blev hun ramt i hovedet af gyngestativet, der væltede ned over hende.

Såvel børn som voksne var vidne til ulykken.