Københavns Politi har nu anholdt den flugtbilist, der onsdag aften kørte ind i en mor og hendes datter.

Den femårige datter døde i ulykken, og bilisten har siden været jagtet af politiet.

Men nu har man altså fanget og anholdt den 21-årige flugtbilist.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Blomster i massevis ligger på fortovet, hvor pigen døde. Foto: Jacob Waage / Byrd

Den 21-årige mand har siden i går aftes været eftersøgt af politiet, og Københavns Politi har efterfølgende arbejdet intensivt på at finde den efterlyste, som stak af fra ulykkesstedet.

»Vi står med en dybt tragisk sag, som vi ser på med stor alvor. Siden påkørslen har vi arbejdet intensivt på at finde frem til den mistænkte og nu anholdte mand, da vi har en stærk formodning om, at det er ham, der kørte bilen og bagefter flygtede fra stedet,« siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov og fortsætter:

»Vi har i den forbindelse foretaget en række efterforskningsskridt, og har blandt andet ransaget flere adresser i hovedstadsområdet, og det har samlet set her til aften ført til anholdelsen«.

Påkørslen fandt sted onsdag eftermiddag omkring kl. 16, hvor en sort VW Passat på Sæbyholmsvej ved udmundingen til Peter Bangs Vej pludselig accelererede, krydsede vejen og ramte den femårige pige og hendes mor på den modsatte side af vejen.

I 2017 var den nu anholdte mand ifølge B.T.s oplysninger sigtet i en sag om et voldeligt røveri på en taxachauffør.

Overfaldet fandt sted på Amager, hvor den nu anholdte mand sammen med to jævnaldrende kammerater ifølge politiets sigtelse røvede taxachauføren for hans pung, mobiltelefon samt selve taxaen.

Taxachaufføren forklarede, at en af de tre unge mænd lod, som om han ville hente penge til at betale for taxaen, alt imens den nu anholdte mand og den anden medsigtede ifølge sigtelsen slog taxachaufføren to-tre gange i maven med et knojern.

Umiddelbart efter stak de to formodede voldsmænd af fra stedet i løb, mens den tredje satte sig ind i taxaen og kørte væk. Taxaen blev senere fundet kun omkring en kilometer fra gerningsstedet.

I grundlovsforhør i Københavns dommervagt kort efter blev de alle tre varetægtsfængslet, men det har endnu ikke været muligt at få oplyst, hvad det juridiske udfald af sagen endte med at blive.

Københavns Politi ønsker over for B.T. ikke at bekræfte oplysninger om, at den nu anholdte flugtbilist er tidligere sigtet. De ønsker heller ikke at oplyse, om han i forvejen er kendt af politiet.