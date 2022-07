Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I 50 år har der aldrig været en ulykke.

Derfor sendte det også chokbølger gennem luften, da en motorcyklist onsdag døde efter et sammenstød med et veterantog syd for Mariager.

»Vi har eksisteret siden 1970, og der er aldrig sket noget lignende. Vi er totalt i chok, og der er allerede bestilt psykologhjælp til de involverede.«

Sådan lyder det fra veteranbanens driftsbestyrer og formand, Katrine Blåberg Andersen. Det skriver Nordjyske.

Ulykken skulle være sket kort før klokken 13 onsdag ved en overskæring på Kjellerupvej nær byen Svenstrup.

Her var to af banens rutinerede lokoførere og togførere i gang med at køre toget fra Mariager til Handest. Men det skulle vise sig at ende fatalt.

»En motorcyklist og et veterantog er af uransagelige årsager kørt sammen,« sagde Thomas Ottesen vagtchef fra Nordjyllands Politi til B.T.

Hvordan ulykken konkret er sket, vides ikke, men det er politiet fortsat i gang med at få opklaret.

Jernbaneoverskæringen, hvor ulykken skete, har ingen bomme, men der er både lyd- og lyssignaler, som advarer trafikanter mod toget.

Om det er signalerne, der har svigtet, kunne vagtchefen onsdag ikke sige noget om.

Derfor blev en bilinspektør tilkaldt for at klarlægge ulykken.

Men ifølge Katrine Blåberg Andersen har bilinspektøren – overfor hende tilkendegivet – at der hverken var fejl på toget eller på advarselssignalerne ved overskæringen, da ulykken skete.