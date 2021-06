Der var fest i de københavnske gader lørdag aften. Danmark slog Wales 4-0 ved EM.

Og det gik ikke stille for sig, da det skulle fejres af de begejstrede roligans.

Det fortæller Jesper Frandsen, der er vagtchef ved Københavns Politi, til B.T.

»Der har været rigtig mange mennesker i gaderne. Og der har været festlig stemning,« siger vagtchefen.

EM-fodboldfans erter aftenens kamp hvor Danmark vandt over Wales i Amsterdam lørdag den 26. juni 2021. Foto: Nils Meilvang

Som man kan se på billeder fra aftenen og natten, så blev der festet i gaderne, danset i springvand og spillet musik og sunget højt i store dele af København.

Festlighederne tog blandt andet fart på Rådhuspladsen, på Østerbro, Vesterbro og på Nørrebro.

Sidstnævnte sted blev Nørrebros Runddel nærmest indtaget af feststemte mennesker, der blokerede gaden.

Og på et tidspunkt blev det så voldsomt på Rådhuspladsen, at politiet så sig nødsaget til at advare om farlige situationer på HC Andersens Boulevard, hvor biler og fodgængere var tæt på at komme i karambolage.

Fans i hobetal fester på Nørrebros Runddel.

Men ellers er natten forløbet nogenlunde fornuftigt i festens tegn, forklarer vagtchefen.

Han kan dog berette, at man har modtaget rigtig mange klager over larm.

»Når man har mange mennesker i gaderne og god stemning, så resulterer det også i, at der er rigtig mange, som synes, det larmer for meget. Så vi har fået mange klager om larm,« siger Jesper Frandsen.

Efter Danmarks sejr kan de lidt ekstra trætte desuden glæde sig til, at vi først skal spille igen om en uge. Det sker, når der er kvartfinale i Aserbajdsjans hovedstad Baku lørdag 3. juli klokken 18.00.