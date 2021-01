»Den 55-årige mand, der blev ramt af flere skud lever. Vi har også ganske kort kunnet afhøre ham, men foreløbig har vi ikke lagt os fast på, hvad motivet til skyderiet har været.«

Sådan lyder det torsdag middag fra vicepolitiinspektør Charlotte Skovby fra Vestegnens Politi, der leder efterforskningen efter skyderiet onsdag morgen i Bagsværd.

Her blev en 55-årig mand ramt af flere skud, mens han ved 06.30-tiden var ude at lufte sin hund omkring Kornmarken.

»Der var tale om en ældre hund, der ikke gjorde så meget i forbindelse med skyderiet. Den blev pænt stående på stedet,« oplyser efterforskningslederen.

Politiet efterlyste umiddelbart efter skudepisoden to personer – formentlig mænd – som blev set løbe væk fra gerningsstedet iklædt sort tøj.

»Vi er meget tidligt i efterforskningen, så foreløbig arbejder vi i rigtig mange retninger i en meget omfattende efterforskning, hvor vi ikke har lagt os fast på nogle bestemte teorier i forhold til motivet for skyderiet,« siger Charlotte Skovby.

Politiet beskrev i første omgang skyderiet som »målrettet« mod den 55-årige mand, men umiddelbart har politiet ingen kommentarer til, om man har kendskab til oplysninger, der skulle gøre ham interessant som mål for et drabsforsøg.

Et øjenvidne, som B.T. var i kontakt med kort efter skyderiet, havde hørt to-tre skud, mens andre i området mente at have hørt op til seks skud.

»Vi er fortsat meget interesseret i henvendelser fra folk, der har set noget interessant eller usædvanligt i området omkring gerningsstedet. Men i første omgang er det lidt op ad bakke, når det er foregået kl. 06.30 en mørk januarmorgen, hvor det har regnet og der ligger sne,« siger vicepolitiinspektøren.

»Der er foretaget rigtig mange tekniske undersøgelser ved gerningsstedet, som vi endnu ikke kender resultaterne af. Og foreløbig ved vi heller ikke noget nærmere om, hvordan gerningsmændene er kommet væk fra stedet eller i hvilken retning« tilføjer Charlotte Skovby.