Han har helt sikkert ikke sovet særligt godt i weekenden.

Og mandag meldte han så sig selv til politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver i døgnrapporten, at en 20-årig mand mødte op på politistationen i Roskilde sammen med en ledsager for at komme af med sin dårlige samvittighed.

Manden oplyste nemlig, at det var ham, som stod bag en brand i en tom bygning på Søndre Mellemvej i Roskilde tidligt lørdag morgen.

Han oplyste, at han havde anrettet et bål på stedet. Ilden kom ud af kontrol, så der opstod en større brand i bygningerne.

Politiet havde endnu ikke foretaget tekniske undersøgelser på brandstedet, men valgte at afhøre manden.

I døgnrapporten skriver Midt- og Vestsjællands Politi:

»Når de tekniske undersøgelser er gennemført og sammenholdt med den forklaring, som den 20-årige afgav til politiet, vil politiet sammen med anklagemyndigheden senere tage stilling til, hvorledes sagen strafferetligt skal vurderes.«