En 12-årig pige blev forsøgt bortført torsdag af ukendte gerningsmænd.

Og nu bruger Sydsjælland og Lolland Falsters Politi weekenden på at gennemgå videomateriale i håb om at kunne blive klogere på sagen.

Det skriver TV 2 Øst.

Den 12-årige pige kom cyklende på Orenæsvej på vej til Kobberbakkeskolen, hvor hun er elev. Politiet skal nu granske videomateriale fra området og gennemgå 100 samtaler med personer.

»Videoovervågningen kommer fra de to områder, som vi har afgrænset søgningen til. Det drejer sig om de to områder, Appenæskvarteret og Åderupkvarteret,« lyder det fra Rune Nilsson, der er vicepolitiinspektør i afdelingen for personfarlig kriminalitet, til mediet.

Ifølge politiet kan videomaterialet vise, at der er nogen, der kan have filmet hændelsen, eller noget der fortæller noget om bilen.

Efter det mulige bortførelsesforsøg har politiet efterspurgt vidner til sagen. Lørdag har politiet været i kontakt med omkring 100 personer, som et led i efterforskningen,

Det lykkedes for den 12-årige pige at undslippe de to gerningsmænd, efter de i en bil holdt ind for at gribe fat i hende og få hende ind i bilen.

Ifølge Sydsjælland og Lolland Falsters Politi så beskrives den pågældende bil, som værende rødbrun med tonede ruder, og formentlig har den en bule ved højre forlygte.

De to gerningsmænd taler ifølge politiet et gebrokkent engelsk. Derudover kan en af dem have fået en skade i ansigtet efter episoden.