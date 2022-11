Lyt til artiklen

Der er blevet hørt et stort brag, og en røgsky stiger mod himlen fra den parkeringsplads, hvor politiet det meste af torsdagen har været i Svendborg efter en bombetrussel.

Det skriver det regionale medie fyens.dk.

»Der lyder fortsat flere brag,« lyder det fra avisens reportere.

Fyns Politi afviser at kommentere oplysningerne over for Ritzau.

Både politiet og ammunitionsryddere rykkede i formiddags ud til et område ved Ryttervej 'i forbindelse med et mistænkeligt forhold med en bombetrussel'.

Det oplyste politikredsen tidligere torsdag på Twitter:

'Vi har afspærret området, og vi er massivt til stede,' lød det.

Politiet oplyste videre, at der 'er tale om en bombetrussel fremsat af en person på en større p-plads i området':

'Der er dermed ikke tale om trusler mod den nærliggende erhvervsskole eller virksomheder i området,' skrev politiet.

Senere på formiddagen udvidede de afspærringsområdet, ligesom man også evakuerede SG Hallen i byen 'af hensyn til håndteringen af hændelsen, så der er arbejdsro for politiet på stedet':

'Der er ikke fare på færde i forhold til de tilbageværende personer i bygningen,' blev det yderligere oplyst.