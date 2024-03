Spar Nord Bank i Esbjerg blev fredag kort før middagstid evakueret.

Det skyldes, at der har været en bombetrussel mod banken.

Nu har politiet anholdt en mand i sagen. Han mistænkes for at have stået bag bombetruslen.

Han er blevet afhørt og sigtet for trusler.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

De ansatte i pengeinstituttet, som ligger i Strandbygade i byen, blev evakueret til ejendomsmæglerfirmaet Home, som ligger tæt ved.

Banken blev undersøgt grundigt, men der er ikke blevet fundet noget mistænkeligt og afspærringerne er blevet ophævet.

Den anholdte mand blev afhørt, men han er blevet løsladt igen, oplyser politiet.

Sagen efterforskes videre.