Ikke bare én, heller ikke to, men hele fem anmeldelser om tricktyveri eller forsøg på tricktyveri modtog man i løbet af et døgn hos Nordsjællands Politi.

Nogle af dem foregik ansigt til ansigt med tricktyven. Andre foregik over telefon.

Nu advarer politikredsen i sin døgnrapport mod, at man giver person- eller kontooplysninger til folk, man ikke er sikker på, hvem er – ligesom man roser en ældre kvinde for ikke at lade sig narre.

De fem anmeldelser om tricktyveri modtog Nordsjællands Politi i løbet af tirsdag.

Den første anmeldelse omhandlede en 88-årig mand, der den dag klokken 10.19 fik stjålet sit kreditkort ved Danske Bank i Hørsholm Midtpunkt.

En mand havde henvendt sig til den 88-årige og sagt, at han havde tabt en 50'er på gaden:

»Da den 88-årige ville kigge efter pengesedlen, lykkedes det den ukendte mand at stjæle hans kreditkort og efterfølgende hæve penge fra den 88-åriges konto,« oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten, hvor gerningsmanden beskrives som værende 30-45 år, 175 centimeter høj, almindelig af bygning, udenlandsk af udseende, med blond hår og iført en tynd, lys sommerjakke.

Nogle timer senere fulgte en anmeldelse fra Hellerup, hvor en tricktyv mellem klokken 12.45 og 12.50 var på spil hos Philip Pejse:

»Her kom en mand ind i forretningen, og mens han talte på et sprog, som medarbejderen i forretningen ikke forstod, lagde han et stykke papir på et bord, hvor medarbejderens mobiltelefon lå. Da medarbejderen ikke kunne forstå, hvad manden sagde, bad han ham om at forlade forretningen, og opdagede senere, at hans mobiltelefon var forsvundet,« skriver Nordsjællands Politi i døgnrapport, som TV 2 Lorry også har omtalt.

Tricktyven beskrives som værende slavisk af udseende, 25 til 30 år, 180-185 centimeter høj og spinkel af bygning. Han var brun i huden og havde sort, kort hår.

Tirsdag aften var den igen gal i Hellerup, da en 71-årig kvinde mellem klokken 18.00 og 18.30 blev udsat for tricktyveri.

Hun befandt sig i det tidsrum i parkeringskælderen ved Waterfront Shopping, da en spansktalende mand tog kontakt til hende, efter hun havde åbnet døren til sin bil:

»Manden spurgte ind til prisen på et kølergitter og bad derefter om hjælp til at finde vej til et hospital. Da samtalen var blevet afsluttet, og manden var forsvundet fra stedet, opdagede kvinden, at hendes kortholder indeholdende diverse kort var blevet stjålet,« skriver politiet og oplyser, at manden beskrives som værende omkring 180 centimeter høj og mørk i huden.

Han var iført fint tøj og talte spansk.

Udover de tre tilfælde af tricktyveri, hvor borgerne stod ansigt til ansigt med tyven, modtog politiet også to anmeldelser om forsøg på tricktyveri over telefonen.

Det første tilfælde fandt sted, da en 75-årig kvinde i Skodsborg blev ringet op tirsdag morgen af en mand, der påstod at være ansat hos politiet:

»Manden fortalte, at nogen havde forsøgt at misbruge kvindens nem-id til at oprette et lån. Han tilbød at hjælpe kvinden med at oprette en krypteret konto og samle pengene fra alle hendes konti på denne,« oplyser politiet.

Kvinden nåede ifølge politiet at give manden oplysninger om et af hendes betalingskort, før hun blev opmærksom på, at der var tale om svindel.

»Nordsjællands Politi advarer mod, at man giver person- eller kontooplysninger til folk, man ikke er sikker på, hvem er. Er man i tvivl, bør man altid kontakte det sted, som vedkommende siger, der ringes fra for at sikre sig, at der ikke er tale om bedrageri,« lyder rådet fra Nordsjællands Politi, som fortsætter:

»Her er det vigtigt, at man selv finder organisationen eller virksomhedens hovednummer og ikke ringer til det telefonnummer, som der ringes fra eller som vedkommende i telefonen siger, man kan ringe på.«

Et lignende forsøg på tricktyveri fandt sted tirsdag aften, da en 79-årig kvinde fra Kokkedal også blev ringet op af en mand, der påstod, at han var fra politiet.

»Ifølge ham skulle kvindens konto være ved at blive hacket, og han bad derfor om kvindens NemID-oplysninger. Dem nægtede kvinden dog at udlevere, og herefter lagde manden røret på,« oplyser politiet og fortsætter:

»Der skal lyde ros til kvinden for ikke at efterkomme mandens efterspørgsel af NemID-oplysninger.«

Nordsjællands Politi oplyser desuden, at offentlige myndigheder aldrig beder om udlevering af NemID-oplysninger.