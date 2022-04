Meget usædvanligt, men nødvendigt.

Sådan beskrev Coop-koncernen det faktum, at de så sig nødsaget til at hyre vagter til flere af deres mindre butikker i Odense efter en bølge af røverier i starten af året – en udvikling, der nu har fået en folketingspolitiker til at reagere.

I et spørgsmål fra Peter Skaarup til justitsministeren, Nick Hækkerup (S), er der ikke meget tvivl om, at det er faldet DF'eren for brystet, at private erhvervsdrivende er nødt til at hyre private vagter for at kunne beskytte sig mod røveri.

I de tre første måneder af 2022 var der nemlig 11 røverier inden for kort tid på Fyn. Her blev butiksmedarbejdere blandt andet truet med kniv og pistollignende genstande.

Noget der fik Coop til at annoncere en styrket sikkerhedsindsats i sine butikker.

»Vil ministeren kommentere, at private erhvervsdrivende på Fyn er nødt til at hyre private vagter, fordi regeringen og Fyns Politi ikke i tilstrækkelig grad kan beskytte dem imod røveri og kriminelle plyndringer?,« lyder spørgsmålet fra Peter Skaarup til justitsministeren.

Han må dog spejde langt efter en kommentar til sit spørgsmål.

I justitsministerens svar – der fylder en god tætskreven A4-side – forholder ministeren sig nemlig slet ikke direkte til, at erhvervsdrivende har hyret vagter på Fyn.

»For at komme kriminalitet og utryghed til livs er der efter min opfattelse blandt andet behov for et tilgængeligt og tilstedeværende politi, der rykker ud, når danskerne har brug for det, og som prioriterer den borgervendte kriminalitet højt,« lyder lidt af svaret fra ministeren, der blandt andet fremhæver oprettelsen af 20 nye nærpolitienheder.

Justitsministeriet kan dog oplyse på baggrund af information fra Fyns Politi, at 11 af de i alt 12 røverisager, der er registeret i starten af året, er opklaret.

I to af sagerne har de formodede gerningsmænd desuden været under 15 år, oplyser politiet.